Il vecchio computer di casa va in cortocircuito, fiamme nell'appartamento - CasertaCE

ORTA DI ATELLA (l.d.a./c.d.a.) – Ieri molti residenti hanno notato il via vai di sirene che sono giunte in via Clanio, presso il Parco Arcobaleno, dove da un balcone è stato avvistata la fuoriuscita di una coltre di fumo, che ha destato preoccupazione tra i residenti.

Giunti sul posto i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento e hanno evitato che le fiamme non si estendessero all’intero appartamento. A prendere fuoco è stato vecchio computer, lasciato accesso dalla famiglia che era uscita per delle commissioni, quindi un cortocircuito.

Pochi danni, tanta la paura, fortunatamente tutto è andato bene.