SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una banda di 5 ladri in piena notte ha forzato la saracinesca del Mini caseificio Aziendale Pennacchio a Santa Maria Capua Vetere entrando nel locale e portando via una forma di Parmigiano e un cassetto cassa. A viso coperto, i banditi sono arrivati sul posto a bordo di un’Alfa 146 blu. Il fatto, accaduto il 13 dicembre scorso, è stato denunciato alle forze dell’ordine. Il video e la notizia sono state rese note da Ciò che vedo in città SMCV.