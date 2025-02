IL VIDEO AVERSA. Giovanissimi ballano con un taser in mano in una piazza affollata. Paura tra i cittadini

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

La denuncia dei residenti che inviano immagini al deputato Borrelli: “Si risalga e si disarmino i responsabili. Rispondano di porto abusivo di armi, inviato video a organi competenti”

AVERSA – Le immagini inviate dai cittadini di Aversa al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, denunciano un episodio inquietante che vede coinvolti un gruppo di ragazzi che in circolo si esibisce, in un luogo affollato, in una danza dai ritmi arabeggianti e i saltelli sono scanditi dall’utilizzo di un taser che a ritmo della musica viene azionato. Non sarebbe la prima volta quanto accaduto in zona via Seggio. “Il taser è un’arma in dotazione delle forze dell’ordine e può essere letale. Inaccettabile che venga così sfacciatamente esibita e azionata in un luogo affollato durante un balletto come accompagnamento musicale. Come è potuta finire nelle mani di ragazzi sconsiderati che rischiano di ferire gravemente degli innocenti? E ci risiamo con il tema dei luoghi della movida che soprattutto nei weekend devono essere vigilati e sorvegliati. Si risalga e si disarmino i responsabili. Devono rispondere di porto abusivo di armi e aver messo a rischio l’incolumità altrui”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Allenza Verdi Sinistra che ha ricevuto le immagini.