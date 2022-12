IL VIDEO. CASERTA. Bolgia infernale nel centro storico: ambulanza costretta a rallentare la sua corsa

E’ accaduto la vigilia di Natale in via Ferrante: incuranti del mezzo di soccorso, i giovani intenti a bere ed a brindare, a stento si sono spostati per farlo passare.

CASERTA La denuncia viene da Rosi Di Costanzo, presidente del Comitato vivibilità cittadina: nella giornata del 24 un’ambulanza è rimasta bloccata in mezzo alla folla rallentando la sua corsa. Accade spesso, più volte lo abbiamo documentato, ma davvero ha dell’incredibile che un mezzo di soccorso, magari con un paziente all’interno che deve essere accompagnato in ospedale, debba poi fermarsi davanti alla folla di coloro che fanno brindisi e si divertono, incuranti di ciò che sta loro attorno.

“Che

class="wp-block-video">

alla vigilia di Natale ci sia stata la voglia di festeggiare è comprensibile. Quello che resta inspiegabile è la voglia di trasformare un momento di festa in una bolgia fuori ogni controllo – scrive la Di Costanzo sul suo profilo facebook – .Il video parla chiaro e rappresenta al meglio l’appello che il Comitato aveva lanciato alle istituzioni cittadine. Come al solito si è preferito fare orecchie da mercante. L’amministrazione sapeva bene quello che sarebbe successo, visto che accade ogni anno. Speriamo che almeno siano state pagate le tasse per tutta quella pubblicità in bella mostra. Almeno in questo speriamo che le regole siano state rispettate”.