CASERTA – Spavento ieri sera al parco Gabriella a Caserta dove i residenti alla mezza notte si sono dati ai tradizionali festeggiamenti di fine anno a suon di tric trac, petardi, bengala e quant’altro. É bastata una scintilla per mandare in fiamme le tende da sole di un appartamento, e conseguentemente quello del piano inferiore, che come si sa sono altamente infiammabili. Allertati i vigili del fuoco del Comando di Caserta che prontamente si sono portati sul posto per domare le fiamme.