IL VIDEO. Gli rubano il furgone. Imprenditore col telefonino riprende “il cavallo di ritorno”

AGRO AVERSANO – Il video: Imprenditore in trasferta vittima di un cavallo di ritorno, filma l’incontro. E’ successo poco fa quando un impresario originario dell’agro aversano stava effettuando un lavoro a Sant’Anastasia, nel Napoletano, quando dei malviventi autoctoni si sono impossessati del suo furgoncino da lavoro,dopo pochi minuti è stato contattato dai criminali che gli hanno chiesto 350 euro per riavere il suo mezzo. Così l’imprenditore è andato all’appuntamento concordato,una volta giunto però ha deciso di documentare l’estorsione con il suo smartphone nascosto nella cintola dei pantaloni, all’incontro si è presentato probabilmente un intermediario con in dosso gli abiti da lavoro,giustificandosi con i malcapitati che lui non c’entrava nulla con i banditi ma essendo della zona li conosceva soltanto, e che quest’ultimi gli avevano solo chiesto soltanto di presentarsi all’appuntamento e prendere i contanti poi al resto ci avrebbero pensato loro. Così l’impresario finge di stare al gioco consegnando i 350 euro all’uomo,denunciando poi il tutto ai Carabinieri della locale stazione allegando alla denuncia anche il filmato dell’incontro. Inoltre l’uomo ha inviato il video per denunciare mediaticamente i fatti anche al consigliere regionale dei verdi Borrelli che commenta così l’accaduto: “Delinquenza dilagante su tutto il territorio, tessuti sani dell’economia spremuti dalla criminalità. Il ministro dell’Interno Lamorgese si focalizzi sull’emergenza e invii rinforzi”.