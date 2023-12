IL VIDEO. Choc in centro città: due donne provano a rapire un bimbo, la fuga nel negozio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tentato rapimento di un bambino sulla centralissima Viale Margherita.

Erano circa le 18.00 di questa sera quando due donne, con la scusa di regalare caramelle, si sono avvicinate ad un bambino mentre giocava in compagnia della propria mamma, sul marciapoede della centralissima Viale Margherita.

In prossimità del parcheggio dove si trova uno dei centri diagnostici più noti in paese, le due malviventi di origine rumene, hanno cercato di sottrarre il bambino dalle mani della mamma per poi caricarlo con molta probabilità, in una autovettura parcheggiata a debita distanza.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti e di alcuni negozianti che sono prontamente intervenuti, cercando, tra l’altro, di bloccare la coppia rumena che nel frattempo si era rifugiata in un esercizio commerciale. Da qui a poco sono giunte sul posto tre pattuglie dei carabinieri che hanno catturato le “le ladre di bambini” per condurle in caserma.

Una vicenda davvero brutta che ha nuovamente protagonista la cittadina rivierasca, finita già nella giornata di ieri sotto i riflettori della cronaca nazionale, per un altro grave fatto di cronaca relativo ad una donna deceduta trovata in un baule (CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI) ,

accaduto poco distanze dal luogo dove si stava per consumare un altro reato.