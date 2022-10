IL VIDEO. Colpo grosso in un’azienda a CAPUA. Rubato carico di fertilizzante

A seguito del furto è scappato anche un pastore dei Pirenei bianco, Neve. Chiunque dovesse avvistarlo può gentilmente contattare i proprietari

CAPUA – Furto, questa notte, al consorzio agrario di Capua di proprietà della famiglia Bencivenga. A darne notizia sono i proprietari dell’azienda attraverso un post reso pubblico sui social nel quale raccontano l’accaduto e si appellano ai venditori del settore affinchè vengano rintracciati i responsabili: “Se riconoscete il camion in entrata ed in uscita, segnalatelo a me e agli organi di competenza; E’ un carico di merce che ci è stata sottratta questa notte dalla mia azienda. La merce in questione è fertilizzante, nello specifico: urea granulare Fertilsud, Supersemina yara, Entec 25/15 e bobine di polietilene. Attenzione a quello che acquistate poichè i lotti della merce e la targa del mezzo è stata già segnalata ai Carabinieri di competenza.

Inoltre, in seguito al furto, è scappato anche il nostro cane: un pastore dei pirenei bianco, Neve, con microchip. Porta con se un collare in acciaio e il collare antipulci di colore grigio.

Qualora fosse avvistato, vi chiedo gentilmente di contattarmi qui o sul numero del mio ufficio: 0823961107

CHIEDO LA VOSTRA MASSIMA CONDIVISONE.

Pietro.”