IL VIDEO. Crea un mouse per disabili, il prof Pasquale Ventorino premiato dal presidente della Repubblica

Il mouse, realizzato dall’insegnante di informatica e fisica, che è anche insegnante di sostegno, si presenta come un grosso joystick con un pomello verde, cinque tasti colorati e, all’accensione, si illumina di viola. Oggi Ventorino protagonista nella trasmissione di Raiuno “Tutti a scuola”.

CASAGIOVE Pasquale Ventorino è di Casagiove ma insegna informatica e fisica, oltre ad essere insegnante di sostegno a Piacenza e, proprio lì, ha creato un mouse per disabili. Proprio oggi a Torino, Ventorino è stato protagonista della trasmissione “Tutti a scuola” su Raiuno, presentata da Flavio Insinna. Il prof, che è stato premiato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è certamente un orgoglio casertano, una mosca bianca che ci rende fieri.

Pasquale Ventorino è un punto di riferimento per i suoi alunni e da lui traspare la passione e la dedizione per questo lavoro. Il prof ha personalmente realizzato un mouse su misura per Niccolò, un alunno affetto da disabilità, che adesso potrà seguiree più facilmente le lezioni con il proprio computer. Il mouse si presenta come un grosso joystick con un pomello verde, cinque tasti colorati e, all’accensione, si illumina di viola.