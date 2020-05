IL VIDEO E LE FOTO. “Armati” di taniche tentano di rubare benzina da un distributore. Balordi messi in fuga dall’allarme

CARINARO – (Christian e Lidia de Angelis) Banda di ladri tenta il colpo presso il distributore “BARBATO S.a.s.”a Carinaro ma …. Il fatto è avvenuto il 30 Aprile, poco dopo le 22, due persone hanno violato il perimetro del distributore mentre i locali erano chiusi al pubblico. I banditi hanno cercato di introdursi all’interno dell’esercizio commerciale per depredarlo, ma l’occhio vigile delle telecamere di sicurezza del Custode virtuale BOR ha impedito che ciò accadesse. La vigilanza attraverso le telecamere hannno notato l’intrusione e ha immediatamente rilevato l’anomalia e ha provveduto ad allontanare i delinquenti che muniti di taniche hanno scavalcato il muro di cinta per sottrarre benzina, e quindi la vigilanza ha immediatamente messo in fuga i malintenzionati. Avvisato dell’accaduto il titolare e le autorità.