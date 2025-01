IL VIDEO E LE FOTO. Demoliscono nella notte l’ingresso della banca con una ruspa per ripulire tutte le cassette di sicurezza dei clienti, ma falliscono. BOTTINO ZERO EURO

Hanno bloccato la strada con un camion e un’auto. Le immagini che pubblichiamo IN CALCE ALL’ARTICOLO, evidenziano i danni strutturali molto pesanti inflitti alla filiale della Banca di credito popolare

MARCIANISE – Hanno tentato un super colpo, hanno infetto pesanti danni strutturali alla filiale di Marcianise della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, ma il furto, sostanzialmente, non è riuscito .

Erano circa le quattro di stanotte quando i banditi hanno operato, chiudendo la strada, angolo tra via Cesare Battisti e via Campania, con un’auto e un camion, probabilmente rubato in un cantiere edile, parimenti alla ruspa con cui hanno demolito in pratica l’ingresso dell’istituto bancario che fino a una decina di anni fa è stato anche tesoreria del Comune di Caserta.

L’obiettivo, a quanto pare, erano le cassette di sicurezza dei clienti, a cui i malviventi non sono però riusciti ad arrivare, anche se, al riguardo e allo scopo di capire se altre aree della banca hanno subito effrazioni, sono ancora in corso gli accertamenti, visto che la neo direttrice della banca, che ha assunto il suo incarico solo dallo scorso 2 gennaio, è arrivata da pochi minuti in banca.