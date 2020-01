In migliaia ai funerali della mamma di Don Diana. L’addio del sindaco Natale

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) In migliaia ai funerali di Iolanda Di Tella, la madre di Don Diana, come si vede dal video del tg3, che pubblichiamo. La funzione si è celebrata ieri alle 15:30, nella chiesa del Cimitero di Casal di Principe dal Vescovo Mons. Spinillo alla presenza di numerosi sacerdoti e fedeli, politici, istituzioni, esponenti delle forze dell’ordine, tutti in lacrime per dare l’ultimo saluto a questa donna che per 25 anni ha tenuto vivo il ricordo del figlio, vittima della criminalità, esempio per molti giovani del territorio. Mamma Iolanda era un simbolo, con la sua forza, determinazione e coraggio è stata d’esempio per molti non solo a Casal di Principe, ma su tutto il territorio.

Questo il ricordo del sindaco Natale che scrive: “Mamma Jolanda ha finalmente riabbracciato il figlio, Don Peppe Diana. Lo ha raggiunto oggi, lasciando questa terra, e lasciando noi orfani del suo coraggio, della sua testimonianza di vita, del suo costante ricordo del caro figlio ucciso dalla camorra. Migliaia di giovani sono passati per la sua casa , in Corso Garibaldi a Casal di Principe, giovani provenienti da tutta Italia; i suoi scouts, e non solo, tanti giovani che oggi saranno privi del suo sguardo amorevole e del suo raccontare, nella lingua dei nostri avi, la sua stolria di amore per il figlio. La voglio ricordare anche io, come in tanti in queste ore, mentre espone un foglio con sopra scritto semplicemente “grazie”, grazie alle migliaia di persone che sfilavano sotto il suo balcone , in uno degli anniversari della morte del figlio. Ma lo faccio per dire GRAZIE noi a Lei, per averci dato un esempio di dignità, e di amore.GRAZIE MAMMA JOLANDA, grazie per la tua vita, e porta al tuo Peppino il nostro GRAZIE perchè con la sua vita ci ha aiutati a liberarci.”