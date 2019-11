IL VIDEO E LE FOTO. Ormai le scuole di CASERTA “fanno acqua” da tutte le parti. I vigili del fuoco chiamati ad intervenire a “Le Botteghelle” di Casolla

CASERTA – I Vigili del Fuoco di Caserta sono stati allertati, questa mattina, da alcuni genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Casolla “Le Botteghelle” – “IV Circolo Lorenzini”, a seguito di una serie di segnalazioni fatte al Comune per le copiose infiltrazioni di acqua all’interno dello stabile.

I caschi gialli hanno constatato che esiste una evidente perdita di acqua dal tetto, tale da rendere i locali inadeguati oltre che pericolosi sia per i bambini che per il personale docente, pertanto hanno disposto la chiusura del plesso fino alla messa in sicurezza e al ripristino della struttura.



Purtroppo l’istituto non è nuovo a questi eventi. Già negli anni passati, infatti, si sono verificati problemi di infiltrazioni risolti in maniera bonaria e inadeguata tanto da peggiorare, nel tempo, la situazione già precaria.

Alle molteplici sollecitazioni dei genitori all’istituzione Comunale, la risposta era sempre la stessa e cioè “di pazientare qualche giorno per arrivare ad una soluzione definitiva del problema”, ma come al solito tante promesse e pochi fatti. Si preferisce accendere mutui per ristrutturare edifici in disuso ormai da decenni e non investire in manutenzione e messa in sicurezza degli stabili già esistenti facendo una corretta e mirata programmazione della spesa.

Per questo comportamento negligente da parte delle istituzioni competenti, domani i cittadini della frazione di Casolla, già alle prese con tanti altri disagi come le strade dissestate, dovranno fronteggiare un ulteriore problema dovuto al trasferimento dei servizi scolastici presso la sede di Rione Tescione.

Speriamo che il problema possa essere risolto in tempi brevi e definitivamente.