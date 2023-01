IL VIDEO. Emergenza criminalità: 4 armati di fucile entrano in una caffetteria e rubano soldi e Gratta e Vinci

COMUNICATO STAMPA – “Cittadini sotto assedio nelle ultime settimane. Delinquenti scatenati, senza alcun freno, armati fino ai denti, stanno seminando il panico fra il Napoletano e il Casertano. Ogni giorno ci arrivano numerose segnalazioni di colpi messi a segno. A Teverola (Caserta), quattro soggetti armati di fucile sono entrati in una caffetteria seminando il panico e svuotando la cassa e rubando i gratta e vinci. Stessa dinamica anche per una pizzeria di Casandrino, dove ad agire sono stati tre banditi che hanno portato via l’incasso. Ad Acerra, invece, due delinquenti hanno assaltato una tabaccheria, picchiando i dipendenti con il calcio della pistola e scappando con il bottino. Ma non solo attività commerciali. Ci hanno segnalato che fra Barra e Ponticelli alcuni delinquenti hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi in un’abitazione, svaligiarla rubando anche l’auto per fuggire. E’ chiaro che viviamo una situazione di emergenza senza controllo, banditi pericolosi che non hanno alcun timore di impugnare un’arma e di usarla. Se non mettiamo un freno a questa escalation ci troveremo a dover piangere l’ennesima vittima. Per questo chiediamo alle Prefetture di Napoli e Caserta di aumentare i controlli e gli uomini delle forze dell’ordine per i pattugliamenti in strada e servono pene certe per tutti i reati. Certe volte i condannati riescono a non fare neanche un giorno di carcere e tornano di nuovo in strada a delinquere”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

VIDEO: href="https://fb.watch/icWtMcj8Cr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://fb.watch/icWtMcj8Cr/