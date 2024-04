IL VIDEO. HUMAN DEGENERATION, l’ultimo singolo del Maestro Francesco Oliviero in uscita il 13 Aprile

Su tutte le piattaforme Music Store

Prende il titolo di HUMAN DEGENERATION l’ultimo singolo del maestro Francesco Oliviero, in uscita il 13 Aprile su tutte le piattaforme Music Store.

È un autentico grido di dolore ed un messaggio di preghiera per potersi fermare appena in tempo ad un passo dalla Terza Guerra Mondiale: la perdita di valori umani, esistenziali, in un’epoca che segna la deriva di tutte le forme donate e tramandate attraverso secoli di storia, cultura, natura, forme viventi.

Lo sballo, la saccenza, la cattiveria, la sete del possesso, il potere della sopraffazione la fanno da padroni. L’uomo è sempre più isolato in un tempo in cui cessano gli ideali e prolifera la degenerazione umana.

Il Maestro Oliviero, attraverso la musica, ha composto una colonna sonora che evoca l’immaginario di uno scenario apocalittico, gli stessi animali con la loro sensibilità gridano e piangono, esortando attraverso i loro versi istintuali il pericolo percepito.

Il Maestro Oliviero vanta un’esperienza notevole: musicista pianista e arrangiatore, lo si ricorda come noto compositore di colonne sonore del cinema italiano. Firma due film di Pupi Avati quali “DANTE” con il brano Danza delle sorelle ed il film “La quattordicesima domenica nel tempo ordinario” con il brano Minuetto.

Un curriculum di tutto rispetto, firma la colonna sonora del film “Si ma vogliamo un maschio”, scritto e diretto da Giuliano Biagetti, allievo del grande Rosellini, ed inoltre firma il brano nel cofanetto dei 55 anni di carriera di Orietta Berti con il brano dedicato ai nostri amici a quattro zampe dal titolo “Io sono il Cane”.