Il Video. Il Nocelleto trionfa nel recupero: vittoria per 2-1 sul difficile campo del Mondragone

La tattica di Vastano: l’esplosione nei minuti finali. «A casa si portano i gol non l’energia risparmiata».

MONDRAGONE / NOCELLETO (ARNALDO BETTI) – Una partita emozionante e combattuta fino all’ultimo secondo quella che si è disputata sul campo «Conte» di Mondragone, dove il Nocelleto di mister Antonio Vastano è riuscito a strappare una vittoria per 2-1 contro il FC Mondragone, guidato da Sergio Gallo. Una sfida caratterizzata da grande equilibrio e intensità, conclusasi solo al termine del tempo di recupero, con un gol di rara bellezza e precisione che ha deciso le sorti del match. Il primo tempo ha visto le due squadre fronteggiarsi con approcci tattici differenti: il Nocelleto ha mantenuto il possesso palla, cercando di costruire il gioco e di trovare spazi nella retroguardia avversaria, mentre il Mondragone ha puntato sulle ripartenze rapide, creando insidie ​​in contropiede.

Tre le occasioni più significative della prima frazione. Al 20′ Giuseppe Grimaldi si è reso pericoloso per il Nocelleto con un tiro potente, respinto abilmente dal portiere del Mondragone che è riuscito a deviare in calcio d’angolo. Al 31′ è arrivata la risposta dei padroni di casa con Emilio Coppola, il cui tiro è uscito di poco al lato, lasciando solo un sospiro di sollievo agli uomini di Vastano. L’occasione più nitida è arrivata al 40′ per il Nocelleto Vincenzo Bianco, ben servito da un assist calibrato di Fabio Andreozzi, si è trovato a tu per tu con il portiere mondragonese, ma ha calciato incredibilmente fuori, sciupando quella che poteva essere la prima svolta della partita.

Nel secondo tempo, il copione non è cambiato: il Nocelleto ha continuato a dominare il gioco, ma le occasioni concrete sono state poche, fino a quando l’esperto Luigi Franco al 70’ ha trovato la via della rete con una splendida punizione, calciata con precisione e potenza, che ha lasciato senza scampo il portiere avversario.

Il gol ha infiammato gli animi dei tifosi del Nocelleto, ma la gioia è durata poco: solo pochi istanti dopo, un errore a centrocampo ha permesso a Lionel del Mondragone di ripartire in contropiede. Con una velocità fulminea, si è diretto verso la porta avversaria e ha battuto Damiano Bruno con un preciso diagonale, riportando il risultato in parità e restituendo speranza ai padroni di casa. La partita sembrava destinata a concludersi in parità, ma nei minuti di recupero, al 95′, Vincenzo Bianco è riuscito a penetrare in area avversaria e a calciare verso la porta con un tiro spettacolare; la sua conclusione, però, è stato deviato in angolo da un difensore del Mondragone.

Dalla battuta del corner, la palla è arrivata a Mario Di Marco, che dal limite dell’area ha lasciato partire un sinistro micidiale, indirizzato perfettamente all’angolo della porta segnando il gol del definitivo 2-1. Per l’ennesima volta il giovane talento del Nocelleto nei minuti finali ha fatto valere le sue estreme grandi qualità. Una conclusione spettacolare, che ha sancito la vittoria del Nocelleto in una trasferta complicatissima e ricca di insidie. La squadra di mister Vastano esce trionfante da Mondragone, portando a casa tre punti preziosi e dimostrando carattere e determinazione. Una vittoria che sarà ricordata per il carattere mostrato in campo e la freddezza nei momenti decisivi.