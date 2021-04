LUSCIANO – Si è scatenato nel primo pomeriggio di oggi un incendio all’interno di una baracca situata in un terreno agricolo a Lusciano. Dalle fiamme alte diversi metri, si è sviluppato un fumo nero e densissimo dall’odore acre. La colonna di nubi nere, come si nota dalle immagini che pubblichiamo*, era visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area.

*Il video dal profilo Fb di Nicola Costanzo