IL VIDEO. Incendio sul ponte del fiume Volturno, distrutto un ufficio del cantiere

CASTEL VOLTURNO – Incendio di considerevoli dimensioni nelle scorse ore a Castel Volturno. Ad essere avvolto dalle fiamme nella notte è stato un ufficio mobile del cantiere che si trova sul ponte del fiume Volturno.

Dalle prime informazioni, pubblicate dalla stessa pagina ufficiale del comune castellano, pare ci sia un gruppo di ragazzini, una baby gang o giù di lì, che si diverte a dar fuoco a casolari abbandonati oppure, come in questo caso, a piccoli container/ufficio.

Addirittura, scrive sempre la pagina ufficiale per il comune di Castel Volturno, il più piccolo di questo gruppetto avrebbe 10 anni. Un’età in cui l’idea di girovagare la notte ad appiccare incendi ci sembra assurda.

Per scoprire qualcosa in più su questo rogo aspetteremo il lavoro delle forze dell’ordine, perché, nonostante quello che scrivono dal comune di Castel Volturno, chiaramente le voci del vicinato non possono bastare.