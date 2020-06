SUCCIVO – Ladri in azione a Succivo durante la scorsa notte. Hanno preso di mira il bar Eden di via Trivio del Castagno. La banda è stata messa in fuga dall’allarme. Si tratta di due persone che si aggirano nel locale. Pubblichiamo il video, girato dai residenti che hanno ripreso una parte della scena.

