IL VIDEO LIVE. INCIDENTE SULLA VARIANTE. Traffico bloccato dopo lo schianto della Fiat 500: un uomo ferito

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un incidente ha bloccato il traffico a Santa Maria Capua Vetere nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio.

Un’auto, una Fiat 500 X, guidata da un uomo, si è schiantata contro i guard rail della Variante Anas, all’altezza dell’uscita di Santa Maria Capua Vetere, causando un blocco totale della viabilità della strada che porta verso Caserta.

Il conducente dell’auto, rimasto incastrato nelle lamiere, è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco, che sono riusciti a liberarlo e a metterlo in sicurezza. Successivamente, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Nel frattempo, le operazioni di rimozione del veicolo e la gestione del traffico hanno creato lunghe code, con veicoli incolonnati per chilometri, in particolare all’uscita autostradale di Santa Maria Capua Vetere e sulla Variante, come detto, in direzione Caserta.

I rallentamenti hanno coinvolto anche l’ingresso al casello autostradale e la viabilità verso Caianello, aumentando i disagi per i pendolari e gli automobilisti.

Le forze dell’ordine e i soccorritori sono al lavoro per risolvere la situazione, ma i disagi continuano a persistere. Gli automobilisti sono invitati a prendere in considerazione percorsi alternativi per evitare di restare bloccati nella lunga coda.