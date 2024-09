IL VIDEO LIVE. Ritrovato senza vita Giuseppe, vittima dell’alluvione di Talanico. Il corpo portato via dalla cava

I carabinieri scortano l’auto funeraria che trasporta il cadavere del 42enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN FELICE A CANCELLO – Come lanciato in esclusiva da CasertaCe (QUI VIDEO E NEWS) , stamattina è stato rinvenuto il corpo del 42enne Giuseppe Guadagnino, disperso in seguito alla frana che colpì la frazione collinare di Talanico di San Felice a Cancello.

Il corpo è stato rinvenuto nel laghetto dl’ex cava Giglio, dove era stata ritrovata anche la madre del 42enne, Agnese Milanese.

Dopo giorni di lavoro incessante di polizia del commissariato di Maddaloni, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia sempre di Maddaloni, proprio i militari dell’Arma si stanno occupando della procedura di trasferimento del corpo di Giuseppe, che arriva oggi stesso all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Riportare a casa il corpo di Giuseppe è stato possibile solo grazie ad un lavoro senza sosta compiuto dalle forze dell’ordine. Un plauso che l’intera comunità della nostra provincia rivolge ai Vigili del Fuoco, alla polizia e ai Carabinieri.

Un’attività continua, notte e giorno, anche con l’impiego delle unità cinofili, gli uomini in divisa non hanno mai smesso di credere nel ritrovamento del disperso.