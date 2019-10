MARCIANISE – Esattamente un minuto dopo la votazione in consiglio che ha decretato la fine del mandato del sindaco Antonello Velardi, è scattata la festa. Tanta gente in piazza, dunque, davanti al Comune, come si vede dal video, e qualche avversario politico dell’amministrazione uscente ha ritenuto di esprimere, facendo esplodere alcuni fuori pirotecnici, così il proprio stato d’animo.