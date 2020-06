IL VIDEO MONDRAGONE. E’ IL DELIRIO: gli italiani rispondono alla protesta dei bulgari e assediano i palazzi Cirio. Mobili e sedie lanciate giù dai balconi dai rom

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La via del dialogo non ha per nulla funzionato, visto ciò che sta succedendo in queste ore a Mondragone. Tutto è partito dalla protesta di stamattina, dei cittadini originari della Bulgaria che chiedevano di uscire dalla “zona rossa”. una protesta degenerata con le forze dell’ordine che hanno faticato a contenere la “furia” del popolo bulgaro in fuga, su di una Viale Margherita presa d’assedio.

Alle ore 16.00 è partita la risposta dei mondragonesi, che si sono portati presso l’ex area Ciro per contestare all’Amministrazione Comunale, la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria e la presenza dei cittadini rom sul territorio. Ma sta succedendo davvero di tutto. Dai balconi delle torri, piovono sedie, oggetti vari contro i cittadini mondragonesi accalcati sul piazzale dell’ex area Cirio, di contro le auto a targa Bulgara vengono completamente distrutte dai manifestanti locali.

Seguiranno aggiornamenti.