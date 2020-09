IL VIDEO. MONDRAGONE. La strada verso la stazione di Falciano una vergogna eterna. Tanti promesse, ma guardate le condizioni di oggi

MONDRAGONE/FALCIANO/CARINOLA (Maria Assunta Cavallo) – È da tantissimo tempo che scriviamo delle pessime condizioni in cui versa la strada che conduce alla stazione ferroviaria di Falciano – Mondragone – Carinola, divenuta per decine e decine di automobilisti, un vero e proprio incubo. Nonostante le lamentele dei cittadini e nonostante i numerosi incidenti che si sono verificati lungo questa arteria a causa soprattutto del manto stradale dissestato, nessuno è mai intervenuto, una volta per tutte, per risolvere la questione. Era il lontano 2015, quando il Consigliere Regionale Zannini annunciava alla cittadinanza l’inizio di un grande progetto finanziato dalla Regione Campania e finalizzato alla sistemazione di tutti i tratti di strada che vanno verso lo scalo ferroviario. Ma di questi fondi non si è visto un euro e nel corso del tempo, si sono susseguiti una serie di interventi “tampone” del manto stradale, che si sono rivelati di breve efficacia. E per l’ennesima volta è giunta in redazione la segnalazione di un cittadino mondragonese, stanco di dover convivere con questa grossa problematica. “Signora buon giorno, sono un suo lettore ed utente della strada che da Mondragone va alla stazione. Mi rivolgo a lei per far si che attraverso il suo giornale possa essere richiamata l’attenzione delle amministrazioni locali per rendere questa strada più sicura. Vi sono canneti che riducono il passaggio alle auto, per non parlare dell ultimo tratto di strada divenuta una groviera piena di buche. Ma dico io, come si fa a tenere una strada in queste condizioni di pericolo?. Confidando in lei, con un suo articolo, spero che la situazione si risolva. Grazie e buon lavoro”.

E anche noi speriamo che il problema venga risolto definitivamente, perché è l’ultimo tratto di strada, messo davvero molto, ma molto male, a preoccupare i cittadini, soprattutto a quelli che viaggiando con il buio della sera, rischiano davvero grosso