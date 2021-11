IL VIDEO MONDRAGONE. Posti riservati ai diversamente abili occupati senza ritegno

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un andirivieni di automobilisti perfettamente sani, direi in ottima salute per fortuna, che quotidianamente sottraggono parcheggi destinati ai diversamente abili.

Stamattina abbiamo monitorato l’area adiacente una farmacia ed un supermercato, dove vi sono due parcheggi gialli assegnati ai disabili, presi d’assalto da chi anche durante una ripresa video, non si è fatto scrupoli nell’affermare che non bisogna farne una tragedia quando ci si imbatte in persone che sostano dove non ne hanno il diritto.

Non ne vogliamo fare una tragedia, pensiamo solo che le persone che vivono una certa disabilità non possono essere costrette a lottare contro ogni sorta di barriera, soprattutto durante lo svolgimento di piccoli gesti, perché hanno tutto il diritto di vivere nella normalità assoluta. Automobilisti privi di ogni senso morale e civico, come dimostrano le immagini girate nel rione San Nicola, oggi 6 novembre 2021.