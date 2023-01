IL VIDEO. Niente speculazioni, la villetta di San Clemente acquisita dal Comune. E Santonastaso…

CASERTA – Durante il consiglio comunale di ieri mattina, è stata finalmente deliberata l’apposizione del vincolo espropriativo sulla villetta di San Clemente (ex campo sportivo), che, pertanto, verrà acquisita dal Comune.

Dell’argomento Casertace si è occupata un più di tempo fa, denunciando qualche manovra privatistica in atto in questo spazio.

Si tratta di un provvedimento indispensabile per consentire l’inizio delle opere di ristrutturazione ormai ferme da oltre un anno.

È evidente che ci sia stata qualche resistenza all’interno dell’amministrazione e anche del consiglio, ma alla fine, per evidenti ragioni giuridico-legali, la giunta comunale non ha potuto fare altro che allinearsi alle posizioni perorare sin dal primo giorno in cui si è insediato, dal consiglier ecomunale di Fratelli d’Italia Paolo Santonastaso, il quale ha trovato, dunque, riscontro ai molteplici interventi e alle interrogazioni presentate nel corso di questa prima fase della consiliatura. Il voto sull’acquisizione formale e sostanziale al patrimonio comunale della villetta di San Clemente è arrivato all’unanimità.



“Ho evidenziato – spiega Santonastaso – che se la Giunta mi avesse ascoltato, avrebbe evitato di privare inutilmente della piazza ai cittadini casertani e in particolare sanclementesi per oltre un anno, continuando a pagare altrettanto inutilmente il canone di locazione.

Per noi di FdI è stata una grande vittoria!“

Sempre durante il consiglio comunale di ieri è stato anche approvato un emendamento complementare, presentato sempre da Santonastaso, finalizzato ad aprire il Comitato Pari Opportunità anche a tre consiglieri designati dal Forum Giovani del Comune di Caserta.