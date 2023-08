IL VIDEO. Sabato lo chef Gianmarco Cirrone apre il ristorante Santupietro a S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Le competenze e le capacità enogastronomiche della ricercata cucina dello chef Gianmarco Cirrone approdano a Santa Maria Capua Vetere. Il sogno del giovane e consolidato professionista della ristorazione diventa finalmente una realtà.

Aprire un proprio ristorante è la meritata e personale riuscita di un proficuo percorso di passione e di lavoro gastronomico condiviso con chef stellati come Rosanna Marziale (Le Colonne), Cristoforo Trapani (La Magnolia a Forte dei Marmi) ed infine a Milano da Enrico Bartolini (Mudec).

La squadra che affiancherà lo chef Cirrone è compatta e familiare con la presenza delle sorelle Di Muro Nicole, Florinda e Teresa.

Lo start per il nuovissimo “Santupietro Restaurant ” é per sabato 5 agosto 2023, previa prenotazione, in C.so Aldo Moro, 99 nei pressi dell’antica piazza San Pietro a Santa Maria Capua Vetere. Per prenotazioni 0823/1297018 – 349/9863515