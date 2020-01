IL VIDEO. Sparano fuochi sul tetto e le fiamme avvolgono tutto. Si cercano i responsabili

CASAGIOVE – Resta ancora nell’ombra la mano che ha appiccato l’incendio che ha colpito, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, il tetto di uno dei palazzi nel Parco Letizia di Casagiove, in via Liguria. La mano dell’uomo è certa, c’è stato dolo nelle fiamme sprigionatesi nella notte. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno sedato il rogo, si cerca di capire chi sia stato ad avere la poco brillante idea di far esplodere i fuochi d’artificio sul muro del tetto del palazzo, ma soprattutto sulle mattonelle di plastica e sulla guaina che copre la parte superiore dell’edificio. In queste ore, oltre ai caschi rossi, anche i carabinieri sono giunti al condominio per le minuziose indagini e riteniamo certo che verranno messi sotto esame tutti i video pubblicati negli attimi del rogo, dai quali si spera di capire se ci fosse qualcuno in quei momenti sul tetto della scala condominiale. Non un fortunatissimo inizio di 2020 per il sindaco Roberto Corsale, che si è messo all’opera, essendo amministratore condominiale del parco, per aiutare le forse dell’ordine per quanto possibile nella scoperta dei responsabili.