IL VIDEO. STRISCIA LA NOTIZIA a CASTEL VOLTURNO. Centinaia di case abusive. Il caso degli abbattimenti

CASTEL VOLTURNO – Luca Abete si trova a Bagnara di Castel Volturno dove centinaia di case sono state costruite su terreni demaniali a ridosso del mare, ma l’innalzamento dei livelli del mare ha reso certe abitazioni totalmente insicure, altre sono già state ridotte in macerie. E mentre queste dovrebbero essere abbattute, ma non lo sono, in altre zone si è stati molto più rigidi.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL SERVIZIO: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/abusivismo-sulla-spiaggia-gli-abbattimenti-che-fanno-discutere_72856.shtml