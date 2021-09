TEANO. Michele supera brillantemente il corso di addestratore cinofilo

TEANO – (Pietro De Biasio) Educare un cane e la tua grande passione diventa un lavoro. E quando del tuo sogno ne farai un lavoro, avrai raggiunto la massima delle aspirazioni. In effetti è così per Michele Pignagrande che è sulla buona strada. Domenica 5 settembre ha superato brillantemente il corso di addestratore cinofilo riconosciuto dall’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Si tratta di un importante traguardo per il giovane sidicino, vista la sua passione per gli amici a quattro zampe verso i quali dedica gran parte delle sue energie e del suo sapere e di un orgoglio per la città di Teano.

Con la personalità e la caparbietà che lo contraddistinguono, Michele sicuramente otterrà altre importanti soddisfazioni. Intanto si gode questo riconoscimento. “Diventare addestratore cinofilo, ha affermato Michele, era il mio più grande sogno fin da quando da piccolo ho iniziato ad avvicinarmi al mondo cinofilo e aver raggiunto questo traguardo è per me una grande soddisfazione. Quando mi hanno informato che ho superato l’esame ho provato tanta gioia”.

L’addestratore cinofilo è un mestiere che esiste in Italia da più di qualche decennio, ma l’iter per arrivare alla professione è in via di definizione solo da qualche anno. È un lavoro che richiede anni di training sul campo e un grande amore per gli animali non è l’unico requisito necessario. Ma il giovane sidicino ha le carte in regola per farcela: passione, determinazione e soprattutto la testa sulle spalle.