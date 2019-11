IL VIDEO. Tentano il colpo ai danni di un operaio. La sequenza ripresa dalla visione notturna delle telecamere

AVERSA/PARETE (Christian e Lidia de Angelis) – Ladri tentano colpo notturno a danno di un operaio. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, intorno alle 4, all’interno di un cortile, due balordi col viso semi coperto, si sono introdotti nel luogo di sosta di un veicolo da lavoro di un operaio aversano, un elettricista, e hanno cercato di forzare il furgoncino per portarsi via gli attrezzi da lavoro, ma qualcosa deve averli disturbati, come si vede dal video che pubblichiamo. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione. La vittima del tentativo andato male, ha pubblicato il video con questa frase: “Bastardi, si volevano fottere i miei attrezzi da lavoro”. Sotto al post dell’uomo, tantissimi i commenti di cittadini Parete, il quali lamentano che Parete, di notte soprattutto, è preda di ladri balordi che fanno man bassa di furti e saccheggi di auto.