CASTEL VOLTURNO – Tentativo di furto sventato in un’abitazione privata a Castel Volturno. Due ladri con il volto completamente coperto hanno tentato di introdursi in una privata abitazione. Mentre uno faceva da guardia un altro si è diretto verso la porta d’ingresso. É stato in quel momento che il guardiano virtuale ha intimato loro l’alt mettendoli in fuga.