IL VIDEO. Una società di noleggio auto per riciclare i soldi della droga: TUTTI I NOMI degli INDAGATI e degli ARRESTATI

Hashish, cocaina, crack e marijuana. Sequestrata anche una pistola semiautomatica

MADDALONI – I carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno arrestato su ordine del Gip del tribunale di Napoli quattordici persone ritenute componenti di un’associazione dedita da anni allo spaccio di stupefacenti, tra cui hashish, marijuana, cocaina e crack. A capo del gruppo formato quasi interamente da persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni – è emerso – vi era un 46enne di Caivano, residente al Parco Verde, nota piazza di spaccio del Napoletano che però rifornisce, anche per la vicinanza geografica, molte basi del Casertano.

LA SOCIETA' DI NOLEGGIO E IL SEQUESTRO DELLE AUTO



Il

I RAPPORTI COI CALCABRESI

46enne aveva anche riciclato i soldi della droga creando una società di noleggio auto, la, che poi ha chiuso vendendo i veicoli. Stamani i militari sono andati a sequestrare otto auto ai compratori, che ora dovranno dimostrare la buona fede nell’acquisto per ottenere il dissequestro del mezzo.Durantele esecuzioni dei provvedimenti, i carabinieri hanno inoltre trovato e sequestrato a casa di uno degli indagati, residente nel quartiere napoletano di Secondigliano,



Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno accertato l’esistenza di un vasto giro di spaccio tra Maddaloni e i comuni vicini, gestito da vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, che si rifornivano soprattutto al Parco Verde e in qualche caso nelle piazze di spaccio di Napoli, come Secondigliano e Scampia. I fornitori a loro volta si approvvigionavano da personaggi calabresi, ma su questo filone procedono separatamente le Procure calabresi competenti. Il 46enne di Parco Verde – hanno accertato gli inquirenti – dava direttive agli altri indagati sulle modalità di approvvigionamento soprattutto per evitare le forze dell’ordine. Ma nonostante le accortezze, durante lo svolgimento delle indagini, i carabinieri hanno arrestato in flagranza undici pusher e segnalato per consumo personale tredici assuntori, sequestrando 2,5 chili di stupefacenti e una pistola semiautomatica calibro 6.35 con decine di cartucce.

L’ ELENCO DEGLI INDAGATI IN CARCERE

Massimo Gallo classe 1977 di Caivano “big”

Pasqualina Cepparulo classe di 1983 Caivano

Vincenzo Di Paola classe 1982di Caivano “o’ tamarr”

Antonio Casalino classe 1958 di Napoli

Antonio Cesarano classe 1989 di Napoli

Carmine Cesarano classe 1989di Napoli

Mario Cipolla classe 1985 di Caivano

Eduardo Cipolla classe 1989 di Caivano

Rosario Mandato classe 1995 di Maddaloni

Michele Di Caprio classe 1983 di Maddaloni detto “o’ ciuccitt”

Giuseppe Dogali classe 1987 di Maddaloni

Antonio Gautieri classe 1974 di Brusciano o’ malese”

Ciro Gallo 1982 classe di Caivano

DOMICILIARI

Maria Antonietta Ravanni classe 1987di Maddaloni

GLI INDAGATI A PIEDE LIBERO

Angela Maria Andrade classe 1974 di Maddaloni

Umberto Argiento classe 1975 di Caivano

Giada Ascione classe 1997 di Nola

Biagio Buonauro classe 1974 di Nola

Angelo Buono classe 1970 di Roccarainola

Felice Buono classe 1976 di Roccarainola

Pietro Cerreto classe 1995 di Maddaloni

Antonio Cerullo classe 1988 di Alife

Armando Crisafo classe 1979 di Quarto

Domenico De Maria classe 1988 di Acerra

Vincenzo De Simone classe 1984 di Mariglianella

Daniele Fossi classe 1990 di Campi Bisenzio

Antonio Gammella classe 1973 di Castel Volturno

Luigi Iovino classe 1988 di Maddaloni

Francesco Pio Lai classe 2000 di Maddaloni

Benito Junior Mandato classe 1994 di Maddaloni

Nicoleta Melinte classe 1994 di Maddaloni

Antonio Pipiciello classe 1997 di Santa Maria a Vico (San Marco Trotti)

Giuseppe Riccioli classe 1965 di Brusciano

Marco Ricigliano classe 1978 di Piedimonte Matese

Angelo Sacco classe 1967 di Maddaloni

Marco Sarno classe 1984 di Orta di Atella

Vincenzo Scaraglia classe 1981di Caivano

Andrea Simonetti classe 1986 di Piedimonte Matese

Luigi Spadafora classe 1991 di Sperone (Av)

Giuseppe Sparaco classe 1980 di San Marco Evangelista

Antonio Tedesco classe 1987 di Maddaloni

Raffaele Valentino classe 1995 di Marcianise