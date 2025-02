Imprenditore casertano sotto processo per la morte di un suo dipendente: LA SENTENZA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TRENTOLA DUCENTA – Si è concluso con due assoluzioni il processo per la morte di Marcantonio Brigida, avvenuta il 22 agosto 2017 a Trentola Ducenta.

Il tribunale di Aversa Napoli Nord ha assolto l’imprenditore M.D.V. di 41 anni e A.C. di 55, accusati di aver reso false dichiarazioni riguardo la morte di Brigida.

Secondo l’accusa, la vittima sarebbe morta per una folgorazione in un campo, ma la difesa ha sostenuto che Brigida, mentre si trovava nel terreno per un barbecue, è morto per un infarto. A conferma di questa versione, la difesa ha presentato una relazione tecnica che spiegava le bruciature sul corpo della vittima come effetti dei soccorsi con un defibrillatore, e non di una scarica elettrica.