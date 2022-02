Imprenditore rientra a casa e trova la ex armata di coltello

CASERTA – Una donna di nazionalità sudamericana è stata arrestata ai domciliari dalla Polizia per violazione di domicilio. Si era introdotta ieri sera nella casa dell’ex compagno, un imprenditore residente nel Capoluogo, armata di coltello e in stato di alterazione, voleva usare l’arma per fini autolesionistici. I poliziotti l’hanno disarmata. La donna era entrata in casa forzando una porta finestra, nel tentativo di riallacciare i rapporti con l’imprenditore dopo la rottura della relazione. Sulla vicenda pendono diverse denunce da entrambe le parti.