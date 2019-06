In casa con 102 dosi di hashish e marijuana: assolti due fratelli. ECCO CHI SONO

CASAL DI PRINCIPE (tp) – Assolti per non aver commesso il fatto i fratelli Silvio e Armando Petrillo. E’ stato questo il verdetto del tribunale di Napoli. Ai due imputati, a seguito di una perquisizione domiciliare presso la loro abitazione a Casale, i carabinieri della stazione gli sequestrarono hashish e piante di marijuana che, secondo gli investigatori, potevano essere utilizzate per produrre 102 dosi. Il pm aveva chiesto cinque anni di carcere per entrambi. Tuttavia è emerso che la droga era per uso personale pertanto gup ha assolto i due fratelli assistiti dall’avvocato Domenico Della Gatta.