“In cella non ci dormo”. E picchia due poliziotti

AVERSA – Resta alta la tensione nella Casa di reclusione “Filippo Saporito” di Aversa, dove questa mattina si è contato l’ennesimo grave episodio di violenza ai danni di poliziotti in servizio. A dare la notizia è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Ancora un fine settimana di follia nelle carceri campane. Ed è ad Aversa che si è registrata questa mattina un’aggressione contro due poliziotti in servizio. Un detenuto, che da tre giorni dorme sul piano della Sezione e non in cella, si è scagliato contro l’Agente di servizio, proditoriamente, e l’ha colpito con violenza ad un avambraccio, tanto che altri ristretti sono intervenuti a difesa del collega.

Anche un altro Agente è rimasto contuso. I poliziotti sono poi stati condotti al locale Nosocomio cittadino, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di 5 e 10 giorni”. Il sindacalista evidenzia che “da tempo, come SAPPE, denunciamo che le carceri della Nazione: dal 2023 si sono registrati 1.760 casi di violenza e 8.164 atti di minaccia, ingiuria, oltraggio e resistenza. Nei primi cinque mesi del 2024, le aggressioni sono state 708, mentre gli atti di violenza e resistenza hanno raggiunto quota 3.362. Non si comprende la mancanza di provvedimenti risolutivi da parte dell’Amministrazione Regionale e Nazionale.

