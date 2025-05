In cella per avere assassinato una 23enne nel casertano, accoltella un collega durante un permesso: OMICIDA IN FUGA 10 Maggio 2025 - 13:25

Era autorizzazione a uscire dal penitenziario grazie a un permesso di lavoro diurno

Si chiama Emanuele De Maria il 35enne napoletano ricercato per aver accoltellato nella notte tra venerdì e sabato un 50enne egiziano all'esterno dell'hotel Berna di Milano, in via Napo Torriani, poco lontano dalla stazione Centrale, poi scappato prima dell'arrivo dei soccorsi. De Maria, detenuto nel carcere di Bollate, era autorizzazione a uscire dal penitenziario grazie a un permesso di lavoro diurno e conosceva la vittima. Il 35enne avrebbe recuperato il coltello sul posto e dopo una lite, degenerata, ha colpito il 50enne. In via Napo Torriani si sono precipitate le volanti della polizia e i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza con cui hanno portato d'urgenza il 50enne all'ospedale Niguarda. Qui è stato subito operato. Le sue condizioni restano gravi, la prognosi è riservata. De Maria ristretto perchè ritenuto responsabile, nel 2018, dell'omicidio della prostituta tunisina 23enne Oumaima Rache, avvenuto il 31 gennaio 2017 nei pressi dell'ex hotel Zagarella di Castel Volturno. E anche in quel caso, dopo aver consumato il reato era scappato. Latitanza terminata con l'arresto coordinato dai carabinieri della compagnia di Mondragone nella cittadina di Weener, nel nord della Germania, a confine con i Paesi Bassi, dove si nascondeva.