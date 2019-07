In migliaia ai funerali del 17enne ucciso da un male incurabile. Era una promessa del calcio

SESSA AURUNCA (Lidia e Christian de Angelis)- Bagno di folla ai funerali del 17enne Paolo Mirabella, svoltisi ieri pomeriggio presso il Santuario della Madonna della Libera di Carano. Dopo la funzione il passaggio della bara bianca è stato accolto da applausi, lancio di confetti e palloncini bianchi e azzurri e dalla canzone “E’ PER TE” di Jovanotti.

Il dolore per la perdita del 17enne Paolo Mirabella è fortissimo, centinaia i messaggi di addio per il giovane campione di calcio.

Ecco l’addio commovente della squadra Virtus Carano Calcio 1962: “Noi ti vogliamo ricordare con quel tuo sorriso spensierato, con la tua educazione ed il tuo profondo rispetto verso tutti e la tua bellezza. Hai lasciato un vuoto enorme in tutti noi Sarai sempre nei nostri cuori Riposa in pace Paoletto“

Il giovane è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a causa del male, contro il quale ha combattuto come un leone, ma senza riuscire a sconfiggerlo. Paolo era un grande sportivo, una promessa del calcio, ricopriva il ruolo di portiere, tutti lo apprezzavano e ammiravano per le sue capacità e doti sportive, ma anche umane, dolce, affettuoso e leale.

Paolo era di Sessa Aurunca, ma con la famiglia viveva a Carano.

Questo il cordoglio del sindaco Silvio Sasso “PAOLO MIRABELLA. Se ne va prematuramente un altro figlio della Terra Aurunca. Un tragico destino contro cui nulla hanno potuto, nonostante ogni possibile sforzo, familiari, amici e intera comunità. Ne ricorderemo sempre il sorriso e la serenità che aiutavano gli altri a stargli vicino. Ho avuto modo, negli ultimi mesi, di incontrarlo e salutarlo ripetutamente come giovane studente, in mezzo ai suoi compagni e ai suoi insegnanti. Sempre con il sorriso. Un abbraccio alla Famiglia. Buon viaggio Paolo.”

Ecco la commovente lettera di un’insegnante di Paolo, ‎Caterina T “Ciao Paolo Mirabella️, mi ricordo di te da piccino e già brillavi nella tua rara bellezza. Eri un angelo ed io sono onorata di averti conosciuta. Il tuo viaggio in questa vita brutale e imperfetta è stato breve. Ma questo non ti ha impedito di farti amare da tutti. Sei stato un essere unico. Come sono gli angeli, quelli veri, sanno fare. Sono annientata e penso al dolore immenso e incolmabile che attanaglia i tuoi cari adesso. Un dolore che non andrà mai più via. Penso a te Maria Mirabella e ai tuoi meravigliosi genitori. Loro hanno il merito di aver cresciuto una persona eccezionale come il giovane Paolo. Prego il Signore che si prenda cura di voi e del vostro cuore. Non esiste cura a questo dolore ma mi auguro che Dio possa darvi una forza tale, così immensa e straordinaria da permettervi di andare avanti, in qualche modo. Non so come, ma spero che accada. Non perdere mai il sorriso Maria Mirabella, non smettere di sognare, vivere e sperare. Sono sicura che tuo fratello Paolo ti accompagnerà ad ogni passo. Sarai, insieme a lui, più forte e coraggiosa, più di quanto tu non mi sia già stata. Il vostro legame straordinario è stato in terra e lo sarà anche oltre. Non si spegne. È eterno. Siiiii forte. Siate forti. Questo angelo meraviglioso che ha fatto ricca la vostra famiglia fino a qui, non vi abbandonerà mai. Lo so io. Lo sanno tutti. Lo sapete anche voi. Buon viaggio giovane, splendido Angelo. ️ Farai di certo più bello anche il paradiso.” ‎Nina “Ciao ragazzo magnifico! La tua presenza è in ogni cosa che ci circonda , ti ricorderò attraverso ogni fiore per il tuo candore ️ ai tuoi compagni di classe rivolgo un pensiero d’amore perché siano in grado di superare questa immensa crudeltà che li ha toccati . Vi sarò sempre , vi abbraccio . Vi voglio bene” “Che tristezza nel cuore…L’ultima volta che siamo stati insieme di persona eravamo piccolini forse 8-10anni fa… Eri uno spasso! Mi portavi in giro in campagna e mi facevi conoscere il mondo.Paoletto te e il tuo sorriso rimarranno sempre nel mio cuore!Hai una sorella con un cuore gigante una famiglia che ti ama e che adesso soffre perché tu non sei lì con loro, spero tu da lassù riesca a consolare i loro cuori perché sarà tosta ma a te d’altronde basta un sorriso!Un giorno ci riabbracceremo e sarà bellissimo!P.s. Quanta gente che ti ama!“

Claudio “Quando stamattina ho saputo la notizia non ci potevo credere sono rimasto scioccato Paolo Mirabella era un ragazzo solare sempre col sorriso sulle labbra era un ragazzo che amava il calcio aveva degli obiettivi io un anno fa lo seguivo calcisticamente volevo dagli una mano affinché raggiungeva i suoi obiettivi lui mi chiamava per avere consigli su come muoversi, non doveva andare così non ci posso credere che a soli 17 anni ci lasciavi.Paolino ora sei volatosu in cielo dove ci saranno tanti angeli come te che ti stanno vicino e tu da lassù sorveglierai su di noi mi dispiace solo che non ti posso dare l’ultimo saluto tvb portierone rimarrai sempre nel mio cuore“

Franco Sorgente “La notizia ha lasciato tutti noi increduli.Ho avuto la fortuna di conoscerti ed allenarti per 2 anni a Carano: momenti stupendi!!!La tua semplicità, il sorriso sempre stampato sul tuo volto e, soprattutto, la costanza e la determinazione che mettevi in ogni cosa che facevi le porterò per sempre dentro di me.La tua scomparsa colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti.La vita non può essere così crudele. Riposa in pace Paolo Mirabella!!!❣️