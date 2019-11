VAIRANO PATENORA – Sono in corso le indagini sulla morte di una 50enne imprenditrice a Vairano Scalo, deceduta nei giorni scorsi in ospedale. La donna si sarebbe recata in una struttura sanitaria del basso Lazio per una calcolosi. Ma la situazione è precipitata forse per una infezione e la signora, residente a Presenzano, è morta. Il marito ha presentato denuncia e ora sarà l’autopsia a dover stabilire le cause del decesso. La donna gestiva un’attività a Vairano Scalo.