In trasferta in un’altra città per abbandonare rifiuti in strada: identificato e multato 28 Settembre 2021 - 15:37

CESA – In trasferta a sversare rifiuti in strada. E’ accaduto a Cesa, in zona Arena, dove un cittadino proveniente da un comune confinante si è reso responsabile dello sversamento abusivo di rifiuti. Beccato dalle telecamere di videosorveglianza l’uomo è stato identificato e multato. E proprio in queste ore gli amministratori comunali fanno sapere che “sarà emessa una ulteriore ordinanza affinché siano posti a carico del contravventore i costi di smaltimento e bonifica sostenuti da comune per bonificare l’area”.