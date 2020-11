Si decide domani sulle nuove “zone rosse”. Conte chiede “un intervento deciso per Napoli e CASERTA”

REGIONALE – E’ previsto per oggi un nuovo vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione di maggioranza sulla manovra economica e le misure per l’emergenza Covid-19. Ieri, nell’incontro sempre tra il premier, i capi delegazione del governo e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, Conte avrebbe richiesto un intervento deciso fin da subito per Napoli e Caserta, le zone piu’ critiche della Campania, ancora regione “gialla”. Oggi sara’ necessario fare il punto sul monitoraggio in attesa del vertice di venerdi’ che potrebbe far scattare nuove zone rosse. Inoltre Conte starebbe valutando la presenza dei militari a Napoli perche’ “lo Stato deve dare un segnale”, ha detto. A Napoli, e in molte aree della Campania, la situazione e’ infatti fuori controllo. Il governo starebbe, inoltre, valutando la possibilita’ di allestire altri Covid hotel nel capoluogo campano.

Non solo i dati del monitoraggio sul Covid al centro dell’incontro voluto da Conte, ma anche la legge di bilancio, che dovrebbe essere inviato entro la settimana in Parlamento, e il Recovery plan italiano. Non ci dovrebbe essere un ulteriore passaggio in Consiglio dei ministri. Un ritardo, ha spiegato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Inca’, e’ dovuto al fatto che “tutte le misure che stiamo valutando avranno un forte impatto economico e per questo stanno richiedendo un approfondimento piu’ lungo”. La legge di bilancio era stata approvata il 18 ottobre scorso “salvo intese”, ma non e’ stata ancora stata trasmessa al Parlamento poiche’ il governo deve ancora da sciogliere alcuni nodi che spera di superare con questo ulteriore vertice di maggioranza.