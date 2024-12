Incendio a Teano: auto distrutta dalle fiamme, paura tra i residenti di viale Italia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TEANO (redazione cronaca teanoce.it) – Attimi di paura e momenti di apprensione in viale Italia incrocio piazza Unità d’Italia a Teano. Intorno alle 14 di oggi, 4 dicembre 2024, un’auto è andata completamente a fuoco proprio ai piedi di un palazzo abitato da più famiglie. Protagonista dell’incidente una Lancia modello Thesis, guidata da un uomo originario di Puglianello; piccola città in provincia di Benevento.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nei pressi dell’incrocio quando ha notato una spia rossa accendersi ne cruscotto e del fumo provenire dal vano motore. L’auto ha iniziato a dare segni di cedimento e, temendo il peggio, il conducente è riuscito a accostare e ad abbandonare il veicolo in tempo.Il rogo, alimentato dalle fiamme che si sono rapidamente propagate, ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco di Teano.

La colonna di fumo nero che si levava dall’auto in fiamme ha suscitato non poca apprensione tra i cittadini, che temevano un’esplosione o l’estensione dell’incendio al palazzo. L’apprensione cui si accenna prima è stata quella dei residenti, per la colonna di fumo nero e venefico che si levava dal cofano dall’automobile in fiamme. Per precauzione, il traffico è stato momentaneamente deviato e i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma solo danni materiali all’auto e, in parte, al palazzo. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, che stanno effettuando i rilievi del caso.