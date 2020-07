Incendio in un capanno, 500 rotoballe di fieno in fiamme

CANCELLO ED ARNONE – Un grosso incendio è divampato poco dopo le 12.30, di questa mattina, in un capanno in via Caselle a Cancello ed Arnone. Oltre 500 rotoballe di fieno, attrezzi agricoli e materiale per l’irrigazione sono stati distrutti dalle fiamme. Sul posto, peer domare le fiamme, sei squadre dei vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Caserta e di Mondragone, con l’ausilio di tre autobotti provenienti da Aversa e Caserta. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.