Incendio nella notte: fiamme distruggono un’auto

BELLONA – Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Vitulazio per stabilire le cause dell’incendio che, questa notte, ha interessato la vettura di un cittadino di Bellona. Il proprietario dell’auto, nella vita operaio, ha allertato i soccorsi e cercato con mezzi di fortuna di arginare le fiamme. All’arrivo dei vigili del fuoco, il rogo aveva già interessato gran parte del veicolo. Alla base potrebbe esserci un corto circuito ma al moneto nessuna ipotesi sembrerebbe essere esclusa.