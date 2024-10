Inchiesta lottizzazione Schiavone, si è dimesso anche un assessore

Ha rimesso le deleghe nelle mani del sindaco Gennaro Caserta, e ha lasciato il suo posto in giunta ma al momento, dovrebbe restare in consiglio comunale

TEVEROLA – Si è dimesso, nella giornata di ieri, l’assessore Biagio Pezzella anche lui coinvolto nell’ inchiesta sulla lottizzazione Schiavone a Teverola.

Le dimissioni di Pezzella arrivano in seguito a quelle del vicesindaco Tommaso Barbato, del consigliere di maggioranza Pasquale De Floris e del consigliere di minoranza Pasquale Buonpane. Con l’imminente insediamento della nuova segretaria, sarà convocato anche il consiglio comunale con la surroga di tre consiglieri: per la maggioranza dovrebbero entrare in Assise Michele Cipriano ed Eugenio Paciello. Per l’opposizione subentrerà Giusy Caputo.