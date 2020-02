Incidente a S.MARIA C.V. Grave un ragazzo sullo scooter

S.MARIA C.V. – Un brutto incidente è occorso oggi, sabato, in corso Aldo Moro a Santa Maria Capua Vetere.

Due i feriti, uno dei quali in condizioni gravi e attualmente in prognosi riservata.

Si tratta di un ragazzo che viaggiava in sella al suo scooter, L.V. di 25 anni, quando è stato disarcionato per motivi in corso di accertamento.

Sul posto un’ambulanza che lo ha trasportato al P.S. di Caserta.

Ricoverato a Maddaloni, invece, il 21enne suo parente L.B., che viaggiava con lui.