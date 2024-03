INCIDENTE CHOC. Sorpassa il bus e travolge bimbo di 10 anni. Malore per la mamma incinta

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi.

SANTA MARIA A VICO. Poteva avere conseguenti ben peggiori l’incidente, avvenuto oggi pomeriggio in via Sant’Apollonia, a Santa Maria a Vico. Un’auto, in fase di sorpasso, ha preso in pieno un bimbo di 10 anni. Il conducente della vettura stava sorpassando un autobus in sosta quando ha travolto il piccolo, subito trasferito all’ospedale di Caserta per accertamenti. Il bimbo, in ogni caso, è sempre rimasto cosciente. La mamma, in stato di gravidanza, ha invece avuto un malore.