Incidente durante la corsa a S.MARIA C.V. Ecco chi è l’uomo finito in codice rosso

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Abbiamo la possibilità di approfondire la vicenda che ha portato, questa mattina, durante una manifestazione sportiva lungo Corso Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere, al ferimento di un uomo, finito in ospedale in codice rosso (CLICCA QUI PER LA NEWS).

E’ il titolare nota concessionaria moto a Curti, l’uomo che è caduto mentre effettuava delle riprese per uso amatoriali durante una manifestazione. Quindi, non si tratta di un podista, come segnalato inizialmente.

Alla base della caduta potrebbe esserci stato il posizionamento di un piede in fallo, mentre l’uomo era intento a fare le riprese e camminava all’indietro. Come detto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso per trauma cranico. Le sue condizioni stanno migliorando con il passare delle ore