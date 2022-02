Incidente in autostrada. Coinvolti tre camion: traffico in tilt

CASERTA -E’ stato temporaneamente chiuso poco dopo le 13, sull’A1 Milano-Napoli, il tratto casertano compreso tra Capua e Caianello in direzione Napoli a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti (km 718). Nel sinistro uno dei mezzi ha disperso il carico costituito da rotoli di lamiera. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e, in direzione Napoli, si registra 1 km di coda così come in corrispondenza dell’uscita obbligatoria. Agli utenti diretti verso Napoli, Autostrade per l’Italia consiglia “di uscire a Caianello, percorrere la viabilità ordinaria,

Risulta bloccato anche, per il secondo giorno consecutivo, il casello Caserta sud, in entrambe le direzioni, per la protesta dei camionisti contro il rincaro del carburante.